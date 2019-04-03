Ле Пен рвётся в Европарламент

На выборах в Европарламент за французскую крайне правую партию "Национальное объединение", по данным последних соцопросов, готовы проголосовать около 21% граждан республики.

Лидер партии Марин Ле Пен в эксклюзивном интервью телеканалу Euronews рассказала о защите национальных интересов и проблемах Европейского союза.

Марин Ле Пен, "Национальное объединение": "Прежде всего я хочу, чтобы мы оказались в лидерах. По двум причинам: во-первых, это общеевропейская причина, потому что я хочу, чтобы мы стали очень большой группой, защищали интересы национальных государств и противостояли той форме Европейского союза, которая, как мы считаем, себя не оправдала. Но также это и внутренняя причина: я считаю необходимым, чтобы Эммануэль Макрон потерпел поражение на выборах, которые он сравнивает с промежуточными в США, чтобы он понял, что не сможет вторую часть своего президентского срока провести также, как первую".

На вопрос о программе испанской ультраправой партии Vox, которая в прошлом году триумфально выступила на региональных выборах в Андалузии, Марин Ле Пен ответила:

"Извините, но я считаю, что народ Испании должен сам решить свою судьбу, и если партия Vox пользуется впечатляющей популярностью среди избирателей, то это, скорее всего, означает, что её идеи совпадают с переживаниями испанцев. Я в дела Испании не вмешиваюсь и уверена, что проблема заключается в Европейском союзе, который говорит о "единстве в разнообразии". Но скажите мне, где сегодня существует разнообразие в ЕС, который хочет, чтобы мы все разделяли судьбу друг друга? Я ни разу не заметила в высказываниях партии Vox ничего такого, что могло бы мне дать повод считать их антифеминистами и так далее. Разве это есть в их программе?"

Софи Клодет, Euronews: "Они хотят отозвать закон о защите женщин, в их программе есть вопрос насилия против женщин"

Марин Ле Пен, "Национальное объединение": "Нет, что значит отозвать?"

Софи Клодет, Euronews: "Внести поправки, которые ослабят защиту женщин".

Марин Ле Пен: "Это ваше личное мнение. Если бы вы спросили их об этом, они бы возможно сказали —нет, по тем или иным причинам мы считаем, что закон не доработан. Я больше не доверяю подобным вопросам журналистов, потому что каждый раз я понимаю, что реальность значительно отличается".

Софи Клодет, Euronews: "Но в данном случае это не личное мнение журналиста, это мнение человека, который прочитал программу партии. Мы снимали репортаж, встречались с ними"

Марин Ле Пен, "Национальное объединение": "Очень хорошо. В любом случае, похоже, что их программа испанцам нравится".

Полную версию интервью с Марин Ле Пен смотрите в программе "Глобальный диалог".