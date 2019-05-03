Очередь за паспортом: в ДНР и ЛНР начался приём заявок на гражданство РФ

Перед зданием миграционной службы самопровозглашенной Донецкой народной республики выстроилась очередь из желающих получить гражданство Российской Федерации.

С 3 мая там официально начался прием документов на оформление российских паспортов. С 7 мая заявки на прием в гражданство России будут принимать все районные и городские отделы.

В пятницу же очередь выстроилась за несколько часов до начала приема документов.

Полученные заявления затем будут оправлены в Ростовскую область на рассмотрение. Предполагается, что вся процедура оформления займет до трех месяцев.

24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Это решение осудили на Украине, в частности избранный президент Владимир Зеленский, который заявил, что не советовал бы "российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ" и предложил в ответ выдавать россиянам украинское гражданство.

В соответствии с документом стать гражданами России по упрощенной схеме имеют право "лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".