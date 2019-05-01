Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке предоставления гражданства украинцам. В документе сказано, что воспользоваться этими условиями могут несколько категорий граждан Украины:

- те, кто проживал в Крыму до присоединения украинского региона к числу субъектов Российской Федерации;

- обладатели видов на жительство и разрешений на временное проживание в России, беженцы и участники программы переселения соотечественников;

- члены семей пострадавших от депортации из Крыма.

В указе говорится и об упрощенном порядке выдачи российских паспортов гражданам Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, которые родились в РСФСР и имели в прошлом гражданство СССР, а также их детям, супругам и родителям.

Вопрос о предоставлении российского гражданства в упрощённом порядке должен решаться в течение трёх месяцев.