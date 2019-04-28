Зеленский предлагает гражданство Украины

Не тратить время зря, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ.... Такой совет российским властям на своей странице в facebook дал победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский, и.... тоже пообещал выдавать паспорта.

"Мы будем предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов. В первую очередь - россиянам, которые сегодня страдают едва ли не больше всех".

24 апреля Владимир Путин упростил получение гражданства России для жителей отдельных районов Донбасса. Затем он заявил, что такой порядок может распространиться на всех жителей страны.

"Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем такой способ получения нашего гражданства, - сказал Путин. - Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство".

Действующий президент Украины Петр Порошенко обвинил Москву в подготовке аннексии Донбасса. Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко назвала решение российского лидера "незаконной паспортизацией украинцев". Избранный украинский президент Владимир Зеленский, помимо комментариев по поводу паспортов, подтвердил, что готов обсуждать новые условия сосуществования Украины и России.