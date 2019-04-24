Путин упростил получение гражданства для жителей Донбасса

Владимир Путин подписал указ, упрощающий выдачу российских паспортов жителям Луганской и Донецкой областей Украины. Согласно документу, заявление о приеме на гражданство должно рассматриваться не более трех месяцев.

Российский президент сообщил, что документ носит "чисто гуманитарный характер", но воплощать эти меры в жизнь нужно "аккуратно". "У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, это уже переходит границы с точки зрения прав человека", - сказал он на встрече с членами Совета законодателей РФ в среду

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что этот указ - "продолжение российской агрессии". "Решение РФ о выдаче российских паспортов на оккупированных украинских территориях - это продолжение агрессии и вмешательства в наши внутренние дела. Это новый "паспортный" этап оккупации Донбасса", - написал министр в "Твиттере".

Глава украинского МИД призвал граждан страны в Донбассе "не принимать российские паспорта". "Россия лишила вас настоящего, а теперь посягает на ваше будущее", - написал он.

Указ был подписан через несколько дней после окончания второго тура выборов на Украине и избрания новым президентом Владимира Зеленского. Ранее помощник Путина Владислав Сурков прокомментировал упрощение процедуры получения российского гражданства, назвав его "крайне важным событием".

Как объяснил Сурков, это позволит жителям Донбасса "чувствовать себя более защищенными и свободными". "Украина отказывается признавать их своими гражданами, вводя экономическую блокаду, не допуская их на выборы, применяя против них военную силу, - цитирует его слова ТАСС. - В этих условиях решение президента является абсолютно справедливым и неизбежным".

Как пишет "Коммерсант", в российских регионах, граничащих с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, уже подготовлена вся инфраструктура для приема граждан.