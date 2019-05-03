Чёрные списки Facebook

Администрация Facebook заблокировала страницы ряда американских политиков, журналистов и публицистов, известных своими радикальными высказываниями. В их числе оказался основатель портала InfoWars Алекс Джонс, — автор целого ряда популярных теорий заговора.

Facebook ранее уже блокировал страницы его проектов, объясняя это желанием защитить пользователей от пропаганды ненависти и информации, унижающей человеческое достоинство.

Алекс Джонс все претензии отвергает, называет блокировку цензурой и очередным витком его противостояния с т.н. «Глубинным государством», которое, по мнению сторонников этой теории, скрытно определяет политику в США.

Помимо Алекса Джонса в чёрные списки попали лидер организации «Нация ислама» Луис Фаррахан и ряд сторонников ультраправых движений. Представители Facebook обещают удалять все страницы, связанные с этими людьми и организациями.