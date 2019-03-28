Facebook: "нет" белому национализму

Facebook и принадлежащий ему Inctagram сделали ещё один шаг в борьбе с дискриминацией и ненавистью на почве расовой, этнической и религиозной принадлежности. Со следующей недели вступает в силу запрет на размещение публикаций, имеющих отношение к "белому национализму и сепаратизму". В объявлении, опубликованном руководством социальной сети говорится:

"Сегодня мы объявляем о запрете прославления, поддержки и представления белого национализма и белого сепаратизма в Facebook и Instagram". При этом оговаривается, что "пользователи смогут и дальше демонстрировать гордость за своё этническое наследие".

"У тех , кто попытается опубликовать материалы или искать термины, связанные с похвалой или поддержкой белого национализма и сепаратизма, на экране появится окно с предложением перейти на сайт некоммерческой организации Life after Hate ("Жизнь после ненависти"). Основанная бывшими экстремистами, она помогает людям, оказавшимся насильно вовлечёнными в экстремистские группировки.

При помощи искусственного интеллекта и целой армии модераторов Facebook будет находить нежелательный контент, но даже так всего не отследишь. Да и люди найдут, как этому противостоять. Так что хотя многие высоко оценили этот новый запрет, вопросы по поводу того, как Facebook обеспечит его соблюдение, остаются", - говорит журналист AP Барбара Ортутей.

Решение о нововведении в Facebook приняли через две недели после теракта в Новой Зеландии. Открывший огонь в мечетях австралиец Брентон Таррант вел в соцсети онлайн-трансляцию расстрела людей. Только за сутки администрация удалила около 1,5 млн видеозаписей нападения.