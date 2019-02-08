Facebook удалил изображение Иисуса в леопардовых трусах

Facebook удалил фотографию картины, на которой Иисус изображен распятым на кресте в трусах Dolce and Gabbana леопардовой расцветки. На месте традиционного латинского акронима INRI, который расшифровывается как "Иисус из Назарета, царь иудейский", на распятие нанесена надпись "ЛГБТ".

Социальная сеть также на короткое время заблокировала итальянского политика из города Каррара Алессандро Бандони, выложившего фотографию, за "возможное несоответствие стандартам сообщества".

Картина "ЛГБТ" создана сицилийским художником Джузеппе Венециано. На данный момент она выставлена в музее города Масса на северо-западе Италии на выставке "Сторителлинг". Более тысячи человек подписали онлайн-петицию на имя мэра города с требованиями убрать картину с выставки за "непристойность" и "оскорбление веры и чувств миллионов людей".

Венециано встал на защиту своей работы, заявив, что она представляет собой "символ мученичества, берущего на себя ответственность за всю несправедливость, с которой сталкиваются люди, даже гомосексуалы".

"В 70 странах мира гомосексуалы подвергаются пыткам, их приговаривают к смертной казни. Иисус пришел в мир, чтобы спасти всех людей: белых, черных, желтых, проституток, лесбиянок, геев, не делая между ними различия", - сказал художник Euronews.

На выставке, которая продлится до 24 февраля, представлены и другие работы художника, переосмысливающие известные религиозные и культурные символы.

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