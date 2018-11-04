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Реклама для расистов в "Фейсбуке"

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Реклама для расистов в "Фейсбуке"

Реклама для расистов в "Фейсбуке"
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Интернет-издание "Интерсепт", специализирующееся на журналистских расследованиях, обнаружило возможность публиковать в "Фейсбуке" рекламные сообщения, предназначенные для специфической аудитории сторонников идеологии превосходства белой расы. "Фейсбук" предлагал потенциальным рекламодателям в качестве платной услуги группу, состоящую из 168 тысяч зарегистрированных пользователей, верящих в теорию заговора, цель которого - уничтожение белой расы.

В ответ на запрос со стороны журналистов "Интерсепта" в компании признали услугу по таргетированию этой группы ошибкой и удалили её из своего списка предлагаемых услуг.

В сентябре прошлого года интернет-издание ProPublica обнаружило в "Фейсбуке" возможность покупать таргетированную рекламу для неонацистских и антисемитских групп.

В "Фейсбуке" объясняют, что такие группы создаются самими пользователями, а рекламная функция добавляется к ним автоматически. Но пообещали усилить мониторинг групп, возбуждающих ненависть.