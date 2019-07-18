Насколько обоснованы опасения по поводу FaceApp?

В социальных сетях набирает популярность российское приложение FaceApp, предлагающее пользователям "поменять" возраст или пол. Фотографии, сделанные при помощи этой программы, начали публиковать даже международные знаменитости, а по числу скачиваний в App Store она обогнала даже Instagram и Whatsapp.

В то же время некоторые пользователи выразили озабоченность по поводу возможного нарушения конфиденциальности данных, а американские власти призвали ФБР проверить FaceApp на наличие угрозы национальной безопасности. Насколько обоснованы эти опасения?

Что такое FaceApp?

Приложение было основано в 2017 петербургской компанией Wireless Lab. Сразу после выхода его раскритиковали за "расистские" фильтры, которые, по мнению пользователей, осветляли кожу. Несколько месяцев спустя компания вызвала еще один шквал негодования, выпустив серию настроек, предлагающих пользователям "изменить" этническую принадлежность.

На прошлой неделе приложение снова оказалось в центре внимания из-за резкого роста популярности. В социальных сетях появились предположения, что FaceApp несанкционированно собирает фотографии пользователей и хранит их на своих серверах.

Что говорится в пользовательском соглашении FaceApp?

В пользовательском соглашении FaceApp говорится, что компания использует "сторонние аналитические инструменты", которые собирают информацию, отправляемую устройством или самим сервисом, включая "посещаемые вами веб-страницы, дополнения и другую информацию, которая помогает компании улучшить продукт".

По словам FaceApp, цель сбора информации состоит в "анализе трафика". "Мы не будем отдавать или продавать вашу информацию третьим лицам", - говорится в документе. Тем временем, приложение делится информацией со "сторонними организациями, помогающими в предоставлении услуг" и размещающими целевую рекламу.

По словам французского эксперта по кибербезопасности Батиста Робера, политика конфиденциальности компании "довольно расплывчата". "У нас нет ответа на вопрос о том, как фотографии хранятся на сервере, хотя мы видим, что на них загружаются только те фотографии, которые выбирает сам пользователь", - сказал он Euronews.

Робер подчеркнул, что компания не соответствует требованиям Общего регламента защиты данных (GDPR), который защищает личные данные граждан ЕС. В нем говорится, что для использования приложения необходимо создать учетную запись, однако, FaceApp не требует наличия учетной записи для обработки фотографий.

Что говорит FaceApp?

В ответе на запрос Euronews FaceApp сообщил, что в облако программы, где происходит обработка фотографий, попадают только фотографии, загруженные пользователем. "Мы никогда не загружаем в облако другие изображения с телефона", - говорится в заявлении.

Фотография, загруженная в облако, может там храниться для "улучшения производительности", но "большинство изображений удаляется с серверов в течение 48 часов со времени загрузки". Компания также подчеркнула, что "не продает и не передает какие-либо пользовательские данные третьим лицам".

"Хотя основные разработчики находятся в России, пользовательские данные не передаются в Россию", - сообщили в компании.