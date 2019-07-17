В Испании инстаграмеры облюбовали токсичное озеро, несколько человек госпитализированы

Несколько Instagram-блогеров были госпитализированы с кожной сыпью и расстройством желудка после купания в токсичном озере Монте-Неме в Галисии, на севере Испании. Прозванный "испанскими Мальдивами" по аналогии с вредоносным новосибирским золоотвалом, этот водоем с бирюзовыми водами вовсе не райское озеро, а заброшенный и затопленный с 1980-х вольфрамовый рудник.

В Испании шесть водохранилищ, образованных в результате горнодобывающей деятельности, но только некоторые из них не пересыхают летом, привлекая туристов.

"Помимо проблем со здоровьем, которые могут возникнуть из-за рекреационной деятельности на территории водоема, существует проблема личной безопасности, поскольку возможны падения и даже смертельные случаи", - сказал Euronews активист экологической ассоциации Salvemos Cabana Рамон Варела.

Salvemos Cabana

Ассоциация требует от местных властей принять меры безопасности и ограничить вход на территорию водоема. "По выходным здесь собираются толпы. Отсюда открывается красивый вид, но он несет в себе опасность. Не забывайте, что речь идет о промышленных отходах", - сказал Варела.

Это не первый случай, когда токсичный водоем привлекает любителей селфи. В начале лета в России пользователи соцсетей массово выкладывали фотографии, сделанные на отстойнике отходов новосибирской ТЭЦ 5 с необычной бирюзовой водой.