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Германия

ФРС США огорчила европейские биржи

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 Euronews 
ФРС США огорчила европейские биржи
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Европейские биржи со сдержанным пессимизмом отреагировали на решение Федеральной резервной системы США не снижать ключевую ставку. Пан-европейский индекс STOXX 600 начал новый день с падения, отражая общую тенденцию на рынке акций. На фоне этой картины, как отмечает Reuters, выделяется немецкий DAX, который после праздников показывает сравнительно хорошую динамику. Индекс британской фондовой биржи задержался примерно на одном уровне.

Федеральная резервная система сохранила ключевую ставку на повышенном уровне, который она установила в декабре. Среди тех, кто призывал регулятора снизить этот показатель, был президент Дональд Трамп: он неоднократно публично критиковал ФРС, обвиняя её руководство в создании негативных условий для экономики.

Глава ФРС Джером Пауэлл объяснил, что регулятор не видит оснований для изменения своей политики . Федеральный комитет по открытым рынкам, как пишет Bloomberg, единогласно поддержал сохранение целевого диапазона для ставки федерального финансирования. Американские биржи отреагировали падением котировок и ростом курса доллара.