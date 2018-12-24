«ФРС — единственная проблема»

Размер текста Aa Aa

Федеральная резервная система — единственная проблема экономики США. С таким заявлением выступил президент Дональд Трамп. Глава Белого дома в «твиттере» сравнил организацию с гольфистом: сильным, но неспособным попасть в лунку, поскольку у него попросту нет чутья. ФРС, по словам Трампа, не понимает необходимости торговых войн и сильного доллара.

В этом году Федеральный резерв уже четырежды повышал базовую процентную ставку, а на следующий год обещает ещё минимум два повышения. Дональд Трамп уже неоднократно выступал с резкой критикой таких действий ФРС.