ФРС: политика безумия или здравого смысла?

Торги на американских биржах в четверг начались с падения. С открытия снизились котировки на Уолл-Стрит, но опасения, что их, как и в среду, ждёт обвал - не подтвердились. Почему? Данные об инфляции, опубликованные за час до открытия торгов, смягчили удар.