Торги на американских биржах в четверг начались с падения. С открытия снизились котировки на Уолл-Стрит, но опасения, что их, как и в среду, ждёт обвал - не подтвердились. Почему? Данные об инфляции, опубликованные за час до открытия торгов, смягчили удар.
ФРС: политика безумия или здравого смысла?
ФРС: политика безумия или здравого смысла?
Базовая инфляция - это ключевой показатель, используемый Федеральной резервной системой при установлении процентных ставок. Повысить их (и довольно резко) регулятор может, если цены растут не так быстро, как прогнозировали аналитики. Именно этого и боялись рынки. Рост ставок означает конец эпохи адаптивной денежно-кредитной политики Центробанка США. В двух словах: падение ведущих американских индексов в среду произошло потому, что экономика Штатов находится на подъёме.
Устойчивый рост ВВП, низкий уровень безработицы и базовой инфляции - все эти факторы для Центрального Банка - руководство к действию. Дональд Трамп, похоже, с этим не согласен. Второй день он критикует Федеральную резервную систему, называя её политику "агрессивной", а решения - "безумными".
"Я думаю, что ФРС совершает ошибку. Они такие жёсткие. Мне кажется, ФРС сошла с ума", - заявил президент США.
В свою очередь, глава Международного валютного фонда Кристин Лагард вступилась за председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, сказав, что "не стала бы ассоциировать его действия с безумием".
"Очевидно, что это логичное развитие событий для тех стран, экономика которых демонстрирует высокие темпы роста, инфляция - либо растёт, либо снижается в допустимом диапазоне, а уровень безработицы - очень низкий. Тогда Центробанк принимает подобные решения. И это неизбежно", - уверена она.
Что касается Евросоюза, то инвесторов пугают неутихающие споры о бюджете Италии и, конечно, "брексит". Как следствие: европейские биржи закрылись резким падением.