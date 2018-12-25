Падение котировок на фондовых биржах

Индекс Nikkei крупнейшей в Азии Токийской фондовой биржи рухнул во вторник более чем на 5%. Больше всего подешевели акции японских банков. Министр финансов Японии Таро Асо высказал мнение, что падение курсов акций связано с торговой войной между Вашингтоном и Пекином. Индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на фондовых рынках материкового Китая, также просел во вторник утром почти на процент.