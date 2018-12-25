Индекс Nikkei крупнейшей в Азии Токийской фондовой биржи рухнул во вторник более чем на 5%. Больше всего подешевели акции японских банков. Министр финансов Японии Таро Асо высказал мнение, что падение курсов акций связано с торговой войной между Вашингтоном и Пекином. Индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на фондовых рынках материкового Китая, также просел во вторник утром почти на процент.
Падение котировок на фондовых биржах
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Акции крупнейших российских компаний на Московской бирже подешевели на 3-5%, бумаги банка ВТБ обновили минимум с начала 2014 г. По мнению специалистов, сказалось влияние внешних факторов, таких как падение цен на нефть, спад на фондовых рынке США и конфликт президента Дональда Трампа с ФРС из-за повышения процентной ставки.