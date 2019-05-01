Право на тестостерон

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил жалобу южноафриканской легкоатлетки Кастер Семени на ограничение допуска к соревнованиям для спортсменок с повышенным уровнем тестостерона. Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров настаивала, что такой подход ущемляет права женщин.

Большинством голосов члены суда отклонили жалобу, придя к выводу, что Кастер Семеня и Федерации легкой атлетики ЮАР не смогли обосновать неправомерность положений об особенностях полового развития. Матье Риб Генсек Спортивного арбитражного суда

Международная ассоциация легкоатлетических федераций представила новые правила допуска к соревнованиям год назад. Они вводят тестирование на уровень тестостерона в крови. Спортсменки, у которых этот показатель превышает нормативы, участвовать в официальных состязаниях не могут. Им рекомендуют принимать препараты, корректирующие гормональный фон.

Семеня имеет право в течение 30 дней обжаловать решение спортивного арбитража в Федеральном суде Швейцарии.