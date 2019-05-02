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Семеня: "Это делает меня только сильнее"

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 Ольга Кепински 
Семеня: "Это делает меня только сильнее"
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REUTERS/Athit Perawongmetha
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Президент Международной федерации легкоатлетических ассоциаций Себастьян Коэ поблагодарил Спортивный арбитражный суд, отклонивший накануне апелляцию южноафриканской бегуньи Кастер Семени.

Двукратная олимпийская чемпионка оспаривала введение правила, по которому спортсменки с повышенным уровнем тестостерона смогут соревноваться на официальных турнирах только в том случае, если будут принимать специальные препараты для снижения уровня гормона.

"В легкой атлетике есть две классификации: по возрасту и полу. Мы яростно защищаем обе. И я очень благодарен Арбитражному суду, который поддержал этот принцип", – заявил Коэ.

Решение суда прокомментировала и сама спортсменка.

"Десятилетиями Международная федерация легкоатлетических ассоциаций пытается меня притормозить, но это в итоге делает меня сильнее. Решение Спортивного арбитражного суда не будет сдерживать меня. Я снова поднимусь и продолжу вдохновлять молодых женщин и спортсменов в Южной Африке и по всему миру", – заявила олимпийская чемпионка.

Семеня, у которой от природы высокий уровень мужских гормонов, побеждала на Олимпийских играх 2012 и 2016 годов на дистанции 800 метров. Также она двукратная чемпионка мира (2009, 2017) в этой дисциплине.