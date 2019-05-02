Семеня: "Это делает меня только сильнее"

Президент Международной федерации легкоатлетических ассоциаций Себастьян Коэ поблагодарил Спортивный арбитражный суд, отклонивший накануне апелляцию южноафриканской бегуньи Кастер Семени.

Двукратная олимпийская чемпионка оспаривала введение правила, по которому спортсменки с повышенным уровнем тестостерона смогут соревноваться на официальных турнирах только в том случае, если будут принимать специальные препараты для снижения уровня гормона.

"В легкой атлетике есть две классификации: по возрасту и полу. Мы яростно защищаем обе. И я очень благодарен Арбитражному суду, который поддержал этот принцип", – заявил Коэ.

Решение суда прокомментировала и сама спортсменка.

"Десятилетиями Международная федерация легкоатлетических ассоциаций пытается меня притормозить, но это в итоге делает меня сильнее. Решение Спортивного арбитражного суда не будет сдерживать меня. Я снова поднимусь и продолжу вдохновлять молодых женщин и спортсменов в Южной Африке и по всему миру", – заявила олимпийская чемпионка.

Семеня, у которой от природы высокий уровень мужских гормонов, побеждала на Олимпийских играх 2012 и 2016 годов на дистанции 800 метров. Также она двукратная чемпионка мира (2009, 2017) в этой дисциплине.