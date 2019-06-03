Семеня отстояла право на тестостерон

Южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня отстояла свое право выступать на соревнованиях.

Федеральный суд Швейцарии удовлетворил апелляцию бегуньи и постановил приостановить действия новых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Согласно им спортсменкам с повышенным уровнем тестостерона для участия в официальных соревнованиях предложено принимать специальные препараты для его снижения. Семеня не согласилась и обратилась с апелляцией в Спортивный арбитражный суд, но проиграла.

После этого бегунья подала документы в Федеральный суд Швейцарии.

В интервью спортсменка поблагодарила швейцарских судей за решение приостановить новые правила, а также выразила надежду на свободное участие в соревнованиях.

Семеня — двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров. Повышенный уровень тестостерона у нее с рождения.