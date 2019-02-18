Семеня в Спортивном арбитражном суде

В Спортивном арбитражном суде начались слушания по делу Кастер Семени. Международная ассоциация легкоатлетических федераций намерена ввести правило, согласно которому спортсменки с повышенным тестостероном смогут участвовать в женских соревновниях только после приема специальных препаратов, снижающих уровень гормона. Знаменитая южноафриканская бегунья выступает против данной инициативы.

"Мы надеемся, что слушания продлятся до вечера пятницы. После чего члены арбитражного суда удалятся для обсуждения. В течение месяца финальное решение будет принято, напечатано и объявлено публично", - отмечает генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда Мэттью Риб.

Самой двукратной олимпийской чемпионке ранее пришлось при помощи специальных тестов доказывать, что она не мужчина. Бегунья утверждает, что нынешнее дело выходит далеко за рамки спорта и, в частности, поднимает важнейшие вопросы гендерной идентичности.