Путин предлагает украинцам гражданство вместо запретов на въезд

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Для украинцев готовят упрощённый порядок получения российского гражданства. Такие меры президент Владимир Путин анонсировал после частичного закрытия украинской границы для россиян. По словам главы государства, на этот раз Москва не считает необходимым «зеркальный» ответ на демарш Киева:

«Мы никаких ограничений в отношении граждан Украины вводить не будем. Более того, мы, наоборот, пойдем по пути либерализации пребывания граждан Украины на нашей территории и либерализации получения ими российского гражданства, если кто-то из них этого хочет».