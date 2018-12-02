Для украинцев готовят упрощённый порядок получения российского гражданства. Такие меры президент Владимир Путин анонсировал после частичного закрытия украинской границы для россиян. По словам главы государства, на этот раз Москва не считает необходимым «зеркальный» ответ на демарш Киева:
Путин предлагает украинцам гражданство вместо запретов на въезд
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Путин предлагает украинцам гражданство вместо запретов на въезд
«Мы никаких ограничений в отношении граждан Украины вводить не будем. Более того, мы, наоборот, пойдем по пути либерализации пребывания граждан Украины на нашей территории и либерализации получения ими российского гражданства, если кто-то из них этого хочет».
Украина ввела ряд ограничений в рамках военного положения, объявленного после вооружённого инцидента в Керченском проливе. На территорию страны запретили въезд мужчинам с российскими паспортами в возрасте от 16 до 60 лет, за исключением поездок на похороны или к больным родственникам.