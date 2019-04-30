Попытка помирить Белград и Приштину

Целью вернуть отношения Белграда и Приштины в нормальное русло задались канцлер Германии и президент Франции, инициировав саммит стран Западных Балкан и Евросоюза.

Он прошёл в понедельник в Берлине с участием Эмманнуэля Макрона, Ангелы Меркель и представителей правительств восьми стран региона. Причиной роста напряжённости в нём стал спор, разгоревшийся в ноябре из-за введения пошлин на товары из Сербии косовскими албанцами. И переговоры по урегулированию ситуации на Балканах, которые шли при содействии Брюсселя, были приостановлены.

Главы Франции и Германии надеялись побудить лидеров Сербии и самопровозглашённой республики Косово - Александра Вучича и Хашима Тачи - к возобновлению диалога.

"Мы не собираемся вырабатывать конкретное решение по Белграду и Приштине прямо сейчас, нет, мы хотим рассмотреть все возможные варианты, снизить накал дискуссии и продвинуться вперёд без каких-либо табу, не давая при этом поводов для роста напряжённости в регионе. Потому что все мы – за то, чтобы стороны вновь сели за стол переговоров". Эммануэль Макрон президент Франции

В свою очередь, Ангела Меркель, подчеркнула позицию Евросоюза по этому вопросу.

"Сегодняшний саммит призван пролить свет на то, как государства региона оценивают сложившуюся ситуацию, и в каких областях нам нужен определённый толчок, импульс для достижения прогресса". Ангела Меркель канцлер Германии

В ходе встречи косовский лидер Хашим Тачи призвал своего сербского коллегу признать независимость соседнего государства, заявив при этом, что к переговорам необходимо привлечь США.

В свою очередь, Александр Вучич вновь потребовал предоставить автономию населёнными сербами косовскому региону, но получил отказ.

В Берлине также обсудили возможный обмен территориями между Белградом и Приштиной. Однако этот вариант примирения сторон вызывает разногласия внутри самого Евросоюза и даже франко-немецкого тандема.