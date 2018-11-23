Сербы против косовских пошлин: "ЕС, открой глаза!"

Президент Сербии Александр Вучич встретился с послами России и Китая Александром Чепуриным и Ли Манчаном в связи с решением частично признанного Косова ввести пошлины в размере 100% на все товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Вопреки протестам Белграда Приштина заявляет, что готова отказаться от этих мер лишь в случае полного признания Сербией независимости республики.

В пятницу с представителями МИД РФ в Москве сложившуюся ситуацию обсудил также глава координационного совета по Косову и Метохии в сербском правительстве Ненад Попович. Он говорит: "Это экономическая война в русле этнических чисток и желания изгнать всех сербов из Косова".

Сербы, проживающие на севере автономного края Косово и Метохия, в ряде населенных пунктов вышли на мирные акции протеста против торговых пошлин. Манифестанты несли плакаты с надписями "ЕС, открой глаза!", "Не морите голодом наших детей!".

Сербия — крупнейший экспортер Косова, общая стоимость экспорта в прошлом году составила 450 миллионов евро, на втором месте — Германия.