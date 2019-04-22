Собор спасен?

Во Франции разгораются споры о состоянии Нотр-Дама после пожара. Президент страны Эмманюэль Макрон заявляет, что здание спасено, а заново отстроенный собор будет "еще краше". Архитекторы и реставраторы оптимизма французских властей не разделяют.
""Каменные конструкции не пострадали - собор выдержал!" - радуемся мы. Но, на самом деле, все не так просто. Многие конструкции ослаблены и, возможно, контрфорсы больше не могут выполнять роль классических в готической архитектуре подпорок", - говорит архитектор GFTK Architectes Мари-Амели Тек.
Эмманюэль Макрон поставил задачу восстановить Нотр-Дам за пять лет. Возможно ли это?
Сейчас главные силы направлены на укрепление каменного свода Нотр-Дама. Только после этих работ можно говорить о спасении здания, отмечают в министерстве культуры.