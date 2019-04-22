Собор спасен?

Во Франции разгораются споры о состоянии Нотр-Дама после пожара. Президент страны Эмманюэль Макрон заявляет, что здание спасено, а заново отстроенный собор будет "еще краше". Архитекторы и реставраторы оптимизма французских властей не разделяют.

""Каменные конструкции не пострадали - собор выдержал!" - радуемся мы. Но, на самом деле, все не так просто. Многие конструкции ослаблены и, возможно, контрфорсы больше не могут выполнять роль классических в готической архитектуре подпорок", - говорит архитектор GFTK Architectes Мари-Амели Тек.

Эмманюэль Макрон поставил задачу восстановить Нотр-Дам за пять лет. Возможно ли это?

"С прагматической точки зрения, а ее придерживаются многие специалисты, необходимо, в первую очередь и в срочном порядке, укрепить и спасти то, что осталось. Мне кажется, даже для этого пяти лет мало", - продолжает архитектор.

Сейчас главные силы направлены на укрепление каменного свода Нотр-Дама. Только после этих работ можно говорить о спасении здания, отмечают в министерстве культуры.