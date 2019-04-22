Туристов допустили к собору Парижской Богоматери

Полиция открыла доступ в кварталы, прилегающие к собору Парижской Богоматери. Спустя неделю после разрушительного пожара туристы вновь могут увидеть один из символов французской столицы вблизи. Среди них были и те, кто говорил: зайдем в другой раз, ведь собор стоит уже 800 лет. «Прошлым летом мы приезжали с детьми и мы не смогли попасть в собор, потому что было слишком много людей, — объяснил один из туристов. — Мы тогда сказали, что посмотрим его в другой раз. И вот мы вернулись, потому что дети рассказывали об этом в школе и даже подготовили рисунки».

Прохожие на острове Сите с тревогой говорят о перспективах восстановления разрушенных частей собора. «Можно ли сегодня построить что-то подобное», — спрашивают они. Авторы онлайн-петиции за аутентичную реконструкцию здания считают, что это необходимо. Под соответствующим обращением в властям Пятой республики стоят десятки тысяч подписей.

Президент Франции Эммануэль Макрон обещал, что собор Парижской Богоматери восстановят за пять лет. К работам могут привлечь иностранных архитекторов, а лучший проект реконструкции будут отбирать в ходе международного конкурса.