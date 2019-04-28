В Сербии снова прошли антиправительственные протесты

В столице Сербии Белграде прошла акция протеста против политики президента Александра Вучича и его правительства. Акции "Один из пяти миллионов" организует оппозиция. Слоган появился после комментария Вучича заявившего, что он не пойдет на выполнение требований демонстрантов, "даже если их соберется пять миллионов".

Массовые митинги проходят в стране с начала декабря прошлого года. Поводом к их началу стало избиение одного из оппозиционеров Борко Стефановича в городе Крушевац группой злоумышленников. Оппозиция в этой связи обвинила власть в создании атмосферы насилия и призвала своих сторонников выйти на улицы.