Испания накануне выборов

В воскресенье граждане Испании голосуют на досрочных парламентских выборах, которые эксперты называют самыми непредсказуемыми за последние 40 лет. Для участия в выборах зарегистрированы более 10 партий и коалиций.

Лидер Социалистической рабочей партии премьер-министр Испании Педро Санчес вместе с женой провел субботу в деревне Анчурас в провинции Сьюдад-Реаль, где к ним присоединились местные жители.

Лидер оппозиционной Народной партии Испании Пабло Касадо также провёл день на природе в кругу семьи — вместе с женой и двумя детьми они играл в футбол в деревушке Лас Навас в провинции Авила.

Лидер партии "Подемос", кандидат от левой коалиции "Объединившись, мы сможем" Пабло Иглесиас в Мадриде принял участие в просмотре документального фильма о проблемах изменения климата.

На этих выборах левые могут уступить прорвавшейся на политическую сцену Испании ультраправой партии "Вокс".

Результаты Народной партии также могут удивить — эксперты отмечают, что в последнее время её сторонники начали поддерживать партию Альберта Риверы "Граждане".