Испания: коалиционные прогнозы

Чтобы остаться у власти, победившей на выборах в Испании правящей Рабочей Социалистической партии премьер-министра Педро Санчеса понадобится поддержка других менее крупных политических сил.

Социалисты впервые за последние десять лет занимают первое место на парламентских выборах. Но 123 места в Конгрессе депутатов (нижней палате парламента) не позволяют им править единовластно. О готовности создать с ними коалицию уже заявил блок левых партий "Объединённый Подемос" . Но этого союза недостаточно для абсолютного большинства в парламенте, и Санчесу придётся заключить ещё одну сделку - вероятнее всего, с "Левыми республиканцами Каталонии", главной из региональных партий, которая уже выдвинула свои условия: возобновление диалога о независимости автономного сообщества .

Интрига сохраняется по поводу того, кто же в итоге возглавит оппозицию. На роль её лидера претендует Народная партия. Её генеральный секретарь Теодоро Гарсия заявил в понедельник, что лидер консерваторов Педро Касадо остаётся в оппозиции Педро Санчесу, который потенциально ещё может заключить союз с занявшей третье место партией "Граждане".

Но такой вариант показал всю свою несостоятельность после выступления лидера "Граждан" в Каталонии Инес Арримадес. Она заявила, что партия "Граждане" готова возглавить оппозицию в парламенте нового созыва и отвергла напрочь возможность союза с Санчесом, который, по её словам, "заигрывает с каталонскими сепаратистами".

В правое крыла нижней палаты испанского парламента впервые за последние более чем 40 лет вошли радикалы: ультраправая партия "Вокс" займёт 24 кресла - самый лучший для националистов результат после смерти диктатора Франко в 1975 году. "Вокс" разошлась с Народной партией, которой пришлось довольствоваться 66-ю мандатами - это самый худший результат консерваторов с начала 80-х гг.