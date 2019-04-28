Испания голосует на выборах: результаты

В Испании продолжается подсчёт голосов на выборах. Мы следим за ходом голосования. Избирательные участки закрылись в 8 часов вечера по местному времени (21 ч МСК). Испанские СМИ отмечают необычайно высокую явку на этих выборах в парламент - почти 75% избирателей пришли по всей стране на участки для голосования, по данным МВД Испании. Особенно серьёзно подошли к голосованию жители Каталонии, где явка превысила 76%.

Распределение кресел по результатам парламентских выборов в Испании (информация обновляется).

PSOE - Соцпартия, PP - Народная партия, Cs - партия "Граждане", PODEMOS - партия "Подемос", Vox - партия "Вокс". Региональные партии: Esquerra Republicana de Catalunya - Левые республиканцы Каталонии, Junts per Catalunya - партия "Вместе за Каталонию", Partido Nacionalista Vasco - Баскская националистическая партия. Другие партии PDeCat - Европейская Демократическая Каталонская партия, EH Bildu - Объединённая Баскская партия и др.

Эти внеочередные выборы в испанский парламент считаются самыми непредсказуемыми за последние 40 лет.

Что предлагают избирателям политические партии и объединения? Небольшой анализ ситуации от Euronews:

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В Испании считают, что "лакмусовой бумажкой" в подведении итогов этих выборов станет провинция Арагон, мнение жителей которой наиболее часто совпадают с окончательными результатами голосования.

Одним из феноменов этих выборов стало участие в голосовании малонаселённых внутренних провинций, где мнение избирателей может стать решающим для представленных в бюллетенях партий.

Особое значение испанские аналитики придавали участию в этих выборах женщин: среди них было больше всего неопределившихся до последнего момента в своих политических предпочтениях.