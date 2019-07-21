Путь к креслу премьер-министра Испании

Лидер победивших на выборах в Испании социалистов Педро Санчес представит в понедельник в парламенте свою программу. Но гарантий того, что законодатели утвердят его на пост главы правительства, у Санчеса пока нет.

На выборах его партии не удалось получить абсолютного большинства в парламенте, и ей пришлось искать союзников. Переговоры о создании коалиции с крайне-левым движением "Подемос" идут практически круглосуточно, но ещё не завершены. Чтобы разблокировать диалог, лидер "Подемос" Пабло Иглесиас отказался от возможного поста в кабмине. Ранее Санчес не исключал союза с "Подемос", но лишь при условии, что Иглесиас, выступающий за признание результатов референдума об отделении Каталонии, в правительство не войдёт.

Для назначения премьером лидеру социалистов нужно заручиться поддержкой абсолютного большинства депутатов - не менее 176.

Если этого не произойдёт, через двое суток пройдёт повторное голосование, и там вопрос о назначении моет быть решён простым большинством. Аналитики считают этот вариант наиболее вероятным.

Если и там вопрос не будет решён, кандидата на пост главы кабинета может выдвинуть король Филипп VI.

Но если за два месяца после первого голосования премьер-министра утвердить не удастся, монарх имеет право распустить законодательный орган и назначить новые выборы, дата которых будет согласована с председателем парламента.

Испанский центр социологических исследований уже провёл опросы, которые свидетельствуют о том, что в случае повторного голосования социалистам удастся получить абсолютное большинство в парламенте, а вот консерваторы, "Вокс" и "Подемос" наберут меньше голосов, чем на выборах в апреле.