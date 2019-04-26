Климат в предвыборной кампании

Программу «О положении Союза» ведёт в Брюсселе Штефан Гробе:

«Политики, вовлеченные в европейскую предвыборную кампанию, были очень заняты на этой неделе.

Ведущий кандидат от «зелёных» Ска Келлер пришла на прямой эфир Euronews. Она назвала свои политические приоритеты:

«Климатическая проблема полностью связана с социальной проблемой. Именно бедные люди больше всего страдают от климатических изменений, у бедных людей гораздо меньше выбросов углекислого газа, чем у более богатых людей».

По другой стороне спектра, несколько видных правых националистов встретились в Праге для обсуждения возможных альянсов на период после выборов.

Разрушить Европу или искать вместе с другими силами за наилучшие решения текущих проблем? Такой выбор стоит перед евроскептиками.

Что делает майские выборы особенными - это неопределённость результатов. Между тем, исход голосования может иметь огромные последствия.

Такую ситуацию мы попросили прокомментировать человека, способного уловить её суть в общем шуме и дать нам более широкую перспективу.

Это Луук ван Мидделаар - отмеченный наградами голландский философ-историк, автор нескольких работ о политике ЕС в обстановке кризиса.

Похоже, что дебаты об изменениях климата заняли полноценное место в предвыборной кампании.

Здесь, в отличие от Соединённых Штатов, вопрос стоит не о том, реальны ли изменения климата, а о том, как нам иметь с ними дело.

И здесь некоторые евроскептики начали использовать оригинальный подход к это проблеме. Предлагаем вашему вниманию репортаж о том, как активисты партии «Альтурнатива для Германии» защищают дизельные двигатели».