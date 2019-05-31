Европейские выборы. Поиски главного кандидата. Скандал с российским следом в Австрии.

Программу "О положении Союза" ведёт в Брюсселе Штефан Гробе.

Европейские выборы закончились, избиратели все сказали!

Явка была самой высокой за четверть века. На самом деле, в этом году больше людей проголосовало, чем посмотрело Евровидение. Это должно положить конец всем разговорам о том, что Европа не связывает или не вдохновляет людей.

Итак, основные итоги выборов.

Вывод номер один: ожидаемой волны национализма не случилось. Появилось несколько ручейков, но их оказалось недостаточно, чтобы затопить новый парламент.

Вывод номер два: центр сжался. Христианские демократы и социал-демократы понесли потери, но не настолько большие, чтобы полностью лишиться власти.

И вывод номер три: теперь всем им придется делить власть с воодушевленными либералами и зелеными.

Чтобы подвести итоги новой ситуации, главы государств и правительств собрались в Брюсселе всего через два дня после выборов.

Это стало началом больших переговоров.

Таким образом, мы можем ожидать серьезное противостояние между Советом Европейского Союза и Европарламентом на тему, кто должен стать следующим председателем Еврокомиссии. Законы ЕС вынуждают их идти на компромисс.

Вопрос заключается в том, следует ли строго придерживаться принципа "главного кандидата" , которому было дано броское немецкое название "Spitzenkandidat".

В Австрии европейские выборы были омрачены политическим скандалом под названием "Ибица-Гейт".

Появилось видео, на котором ультраправый националистический лидер на прекрасном испанском острове пытается продать свою страну русским. Тем временем этот человек стал вице-канцлером в коалиции основных консерваторов при Себастьяне Курце.

Тайно снятое видео привело не только к краху Венской коалиции, но и к падению Курца. В свои 32 года он надеется на возвращение и будущее в политике.

А теперь давайте взглянем на некоторые главные события следующей недели.

В понедельник Дональд Трамп начинает трехдневный государственный визит в Великобританию. Будут встречи с королевской семьей, а в Лондоне против него ожидаются крупные протесты.

В среду жители Дании избирают новый парламент. Задача премьер-министра Ларса Лёкке Расмуссена - сохранить свое большинство.

А в четверг в Нормандии пройдут церемонии, посвященные 75-й годовщине высадки союзников во Второй мировой войне. Президент Франции примет глав государств и правительств Европы и Северной Америки.

Вот и все на сегодня. Я Штефан Гробе, и вы можете подписаться на меня в Твиттере!

Прежде чем уйти, я дам слово канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая в своей речи в Гарвардском университете фактически подвергла критике политику Дональда Трампа.

Ангела Меркель: " Важно сломать стены невежества и ограниченного мышления!"