Любить Нотр-Дам, Европу и друг друга

Программу "О положении Союза” ведёт в Брюсселе Штефан Гробе:

"На минувшей неделе много сообщалось о пожаре, который в понедельник вечером сильно повредил Нотр-Дам. Собор Парижской Богоматери, переживший много бурных эпизодов в истории Франции, едва уцелел теперь.

Хлынул поток сочувствия и поддержки со всего мира и из Европейского парламента.

В Страсбурге законодатели провели свою последнюю пленарную сессию перед европейскими выборами в следующем месяце. Пока они переваривали новости о горевшем Нотр-Даме, вышли последние прогнозы расклада сил.

Предлагаем его вашему вниманию.

На минувшей неделе Жан-Клод Юнкер сказал, что Европу нужно любить. Мол, если вы её не любите, то вы вообще не способны любить.

Мы встретили несколько подлинно европейских пар, которые любят друг друга и Европу.

Смотрите интервью с ними".