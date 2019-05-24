«Важнейшие» выборы. В самом деле?

Программу «О положении Союза” ведёт из Брюсселя Штефан Гробе:

"Настало время выборов в Европарламент! Европейцы идут на участки для голосования!

Все началось в четверг в Британии, где, по иронии судьбы, многие не хотят иметь с этим ничего общего.

На европейские выборы в Соединённом королевстве наложилась драма “брексита” и разворачивающийся правительственный кризис.

Последний манёвр премьера Терезы Мэй оказался неудачным, спровоцировав мятеж в её собственной Консервативной партии.

Тори дорого заплатят за это: на европейских выборах их может обойти партия Brexit Найджела Фаража.

Для остальной Европы “брексита” тоже будет иметь последствия.

За последние несколько недель было много ажиотажа по поводу этих европейских выборов. Их называли «самыми важными», говоря, что они изменят жизнь и повлияют на будущие поколения.

Если бы это было так, то мы бы увидели огромные очереди к урнам для голосования. Но реальность выглядит совсем иначе.

В течение десятилетий явка избирателей неуклонно снижалась, достигнув весьма скромных чисел.

Некоторые политики описывают европейские выборы как титаническую борьбу либеральной Европы против националистической Европы.

Ультраправые силы воспряли духом после своего удачного выступления на недавних национальных выборах. В Австрии христианские демократы впервые даже сформировали коалицию с Партией свободы.

Это рассматривалось как лакмусовая бумажка для националистов: способны ли они на самом деле управлять страной? После этой недели ответ – четкое "нет".