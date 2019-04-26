НБА: "Спёрс" - "Наггетс" 120:103

Ламаркус Олдридж и Демар Дерозан помогли "Сан-Антонио Спёрс" одержать победу над "Денвер Наггетс" в шестом матче серии первого раунда плей-офф, набрав 26 и 25 очков соответственно. У проигравших отличился Никола Йокич, набравший в матче двух команд в четверг 43 очка.

Игра в Сан-Антонио завершилась с результатом 120:103 в пользу "Спёрс". Счет в серии сравнялся - 3:3. Седьмой матч пройдет в Денвере в субботу 27 апреля. Победитель пары "Спёрс" - "Наггетс" сыграет в следующем раунде плей-офф с клубом "Портленд Трэйл Блэйзерс", которому понадобилось всего пять матчей для победы в серии с командой "Оклахома Тандер".