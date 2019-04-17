"Портленд" ведёт в серии с "Оклахомой"

Во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции "Портленд" на домашней площадке одолел "Оклахому" со счётом 114:94

У победителей самым результативным игроком стал защитник Си Джей Макколлум, набравший 33 очка. В активе разыгрывающего Дэмьена Лилларда 29 очков.

Самым результативным в составе "Оклахомы" стал форвард Пол Джордж, на счету которого 27 очков. Близок к трипл-даблу был Расселл Уэстбрук, который набрал 14 очков, отдал 11 передач и собрал 9 подборов.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Портленда". Третья встреча состоится 20 апреля и пройдёт в Оклахома-Сити.