НБА: победа "Спёрс" над "Наггетс"

Команда «Сан-Антонио Спёрс» одержала победу над «Денвер Наггетс» со счётом 118:110 в третьем матче серии первого раунда плей-офф НБА, который состоялся 19 апреля. Защитник «Спёрс» Деррик Уайт стал самым результативным игроком встречи, набрав 36 очков. Ещё 25 очков принёс своей команде атакующий Демар Дерозан. Среди игроков их соперника больше всего очков – 22 – у Николы Йокича, 20 очков набрал Малик Бизли. Таким образом, счёт в серии стал 2:1 в пользу «Спёрс». Следующий матч намечен на 21 апреля. Он также состоится в Сан-Антонио.