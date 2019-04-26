Алжир: десятая пятница протестов

В Алжире десятки тысяч людей собрались на очередную - десятую по счету - пятничную акцию с требованием отстранения от власти правящей элиты.

В начале апреля президент Алжира Абдельазиз Бутефлика, руководивший страной в течение 20 лет, объявил об уходе в отставку и отказался от участия в предстоящих президентских выборах, однако протестующие добиваются полной смены власти.

На этой неделе в рамках антикоррупционного расследования был арестован самый богатый бизнесмен страны, а также еще четверо крупных предпринимателей, близких к Бутефлике.

Массовые митинги проходят в столице Алжира, начиная с 22 февраля. "Они должны уйти! Все до одного!" - заявляют участники протестного движения.

Президентские выборы в Алжире состоятся 4 июля.