Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика подал в отставку. Об этом сообщили государственные СМИ.

Как сообщается, он официально уведомил президента Конституционного совета о своем решении прекратить полномочия главы государства.

Ранее во вторник начальник генштаба армии Алжира заявил о немедленном запуске процедуры конституционного освобождения президента от должности.

Накануне Бутефлика практически полностью сменил кабинет министров. Как уверяют наблюдатели, таким образом президент подготавливал почву для своего ухода, и именно в таком составе кабмин во главе с премьер-министром Нуреддином Бедуи будет управлять страной в переходный период до президентских выборов.

Бутефлика находился у власти 20 лет, планировал баллотироваться на пятый срок, что вызвало массовые акции протеста в Алжире. В конечном итоге, это привело к снятию его кандидатуры с выборов и дальнейшей отставке.