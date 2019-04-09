Алжир: новый глава государства — новые протесты

Новые акции протеста охватили Алжир после назначения исполняющим обязанности президента спикера Сената Абделькадера Бенсалеха, соратника теперь уже бывшего главы государства Абдельазиза Бутефлики. Сам Бенсалех настаивает, что лишь выполняет требования закона.

Гражданский долг и Конституция требуют, чтобы я с Божьей помощью взял на себя всю тяжесть ответственности за реализацию воли и интересов народа Адбелькадер Бенсалех и.о. президента Алжира

Бенсалех имеет право находиться в должности главы государства не более 90 дней. За это время он должен организовать досрочные президентские выборы.

Новые акции оппозиции в Алжире проходят под лозунгами «Бенсалех, уходи!» и «Долой систему!» По оценкам «Франс-Пресс» в демонстрациях на улицах столицы участвуют несколько тысяч студентов. Для их разгона полиция применяет слезоточивый газ и водомёты. В командовании алжирской армии объявили, что военные намерены принять активное участие в обеспечении мира в стране.