Украинский язык признан единственным государственным в стране

Депутаты Верховной рады Украины в четверг приняли закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который закрепляет исключительные права украинского перед остальными языками в стране.

Решение поддержали 278 депутатов, при минимально необходимых 226.

Положения документа, как сообщает ТАСС, предусматривают, что теперь все граждане страны обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни.

Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов за несоблюдение закона.

Между тем, согласно всеукраинской переписи населения 2001 года, почти 30% населения страны признают русский язык в качестве родного. Русский считают своим родным языком 14% этнических украинцев, а также многочисленная община этнических русских, проживающая на Украине. Причём русскоязычное население проживает в основном на востоке и юге Украины, в Киеве родным языком русский считают примерно четверть жителей столицы.

Помимо русского, языками меньшинств на Украине являются также крымско-татарский, румынский (в Закарпатской и Черниговской областях), венгерский (в Закарапатье) и болгарский (в Одесской области).

Накануне, 24 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий выдачу российских паспортов жителям Луганской и Донецкой областей Украины. Этот шаг был болезненно воспринят в Киеве, позицию которого поддержали и в Вашингтоне, подчеркнув, что российская политика на востоке Украины "усиливает нападки на суверенитет и территориальную целостность Украины". Российский лидер пояснил, что указ носит "чисто гуманитарный характер".