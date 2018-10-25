Венгерские паспорта и язык на Украине

После того, как Украина приняла закон об образовании, отменяющий преподавание в средних школах на языках национальных меньшинств, ухудшились её отношения с Венгрией. Вдобавок на днях украинский МИД выдворил венгерского консула, обвинив его в незаконной выдаче в Закарпатье паспортов своей страны. Как результат, Будапешт препятствует сближению Киева с Брюсселем (с ЕС и НАТО).

В штаб-квартире НАТО с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто беседовал на эти темы корреспондент Евроньюс Шандор Жирош.

Евроньюс: Мы говорим о двойном гражданстве - на Украине оно запрещено законом. А Венгрия выдает украинцам паспорта. Не значит ли это, что вы поддерживаете людей, живущих и нарушающих закон на Украине?

Петер Сиярто: Это неправильное понимание. Украинское законодательство не запрещает владеть паспортом другой страны. Поэтому когда мы выдаём паспорта тем нашим соотечественникам, которые имеют право на гражданство Венгрии в соответствии с венгерским законодательством, мы не делаем ничего против украинского закона.

Евроньюс: Закон об образовании особенно задевает русское меньшинство на Украине. Вы координировали с вашим российским коллегой ваши действия против Украины?

Петер Сиярто: Никак не координировали, потому что я не очень забочусь о русских в этом отношении. Я забочусь о венграх, и мне нет особого дела до того, против кого направлен этот закон об образовании. Я знаю, что он очень плохо сказывается на венгерском меньшинстве. Новый закон лишает венгров права на доступ к особому образованию на родном языке.

Евроньюс: Если некоторые из государств-членов потребуют от Венгрии неукоснительно соблюдать верховенство права, готова ли она сделать необходимые для этого изменения, или всё останется так, как сейчас?

Петер Сиярто: Мы всегда были готовы к любым дискуссиям, потому что нам нечего стыдиться. Поэтому, когда ресь заходит о вопросах верховенства права, мы рады всё обсудить. Я уверен, что все правила нашего правового государства соответствуют ожиданиям Евросоюза в отношении верховенства права. Но знаете, настоящая причина решения о том, чтобы развернуть эту дискуссию, - это не вопросы верховенства права, это миграция.

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