Момент истины Эммануэля Макрона

В 18 часов по местному времени жизнь во Франции замрет: президент Эммануэль Макрон

даст пресс-конференцию, цель которой - положить конец движению "желтых жилетов" и придать новый импульс правящей партии за месяц до выборов в Европарламент.

В большом зале Елисейского дворца встречи с ним ждут несколько сотен аккредитованных журналистов. Президент должен был подвести итог организованных им "больших дебатов" 15 апреля, но пожар в Нотр-Даме нарушил планы.

Его выступления с нетерпением ждут не только "желтые жилеты", которые без передышки - каждую субботу и вот уже 5 месяцев - выходят на улицы французских городов, требуя реальных изменений. У телевизоров соберутся и коммерсанты, для которых суббота стала "черным днем" и привела к значительным потерям прибыли, а также пенсионеры, уровень жизни которых, по их словам, резко упал.

Сюрприза тем не менее не получится: за прошедшую неделю из-за утечек в СМИ основные предложения главы государства стали известны. Так, Эммануэль Макрон предложит закрыть Национальную школу администрации, формирующую французскую политическую элиту, индексировать пенсии до 2 000 евро с учетом инфляции, отменить ряд налоговых льгот, ввести мораторий на закрытие больниц и школ до конца президентского мандата.