Столкновения с полицией, поджоги, погромы и грабежи — 23-я по счёту субботняя акция протеста "жёлтых жилетов" во Франции вновь обернулась беспорядками из-за проникших в ряды демонстрантов радикально настроенных участников.

По данным МВД страны, на улицы вышли около 30 тысяч человек, в том числе 9 тысяч в Париже. Сами "жёлтые жилеты" утверждают, что собрали на свои шествия свыше 101 тысячу человек.

В ходе столкновений 14 стражей порядка получили ранения. Данные о пострадавших манифестантах пока не сообщаются

62-летняя Одетт говорит: "Когда я увидела, что горит Нотр-Дам то, конечно же, очень расстроилась. Но сумма пожертвований, которую сразу же собрали на реконструкцию, подтвердила мои давние убеждения, что все эти "бернары арно" воспользуются благодаря этим деньгами налоговыми послаблениями и в результате получится так, что они и вовсе ничего отдавали. Это заставило меня выйти на улицу с новыми силами, чтобы продолжить защищать простых людей, таких как я сама".

Стычки с полицией произошли также в Тулузе и Монпелье. Несмотря ужесточение правил проведения демонстраций и масштабную мобилизацию сил полиции "жёлтые жилеты" не собираются прекращать субботние марши.