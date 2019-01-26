"Жёлтые жилеты" против "короля Макрона"

На улицах французских городов вновь звучат призывы "Макрон, в отставку!". Одиннадцатую субботу подряд "желтые жилеты" выходят на акции протеста. А недавно участники движения еще раз продемонстрировали свои политические амбиции, представив список кандидатов для участия в выборах в Европарламент. Он получил название "Объединение гражданской инициативы". В списке значатся в том числе домохозяйка, водитель автопогрузчика и медсестра.

"По-хорошему нужно, чтобы было одно единое движение. Потому что, если говорить о народе, то у всех одни и те же интересы", - говорит участник движения.

Акция "жёлтых жилетов" в Париже REUTERS/Benoit Tessier

В последний месяц рейтинг Макрон пошел вверх. По сравнению с декабрем он вырос на 4%, что эксперты связывают в том числе с запуском национальных дебатов. Сейчас работу президента одобряет 31% граждан страны. Чуть лучше французы относятся к своему премьер-министру Эдуару Филиппу, рейтинг которого достиг отметки в 36%. Впрочем, сторонников движения "желтых жилетов" всё равно намного больше. Их поддерживают две трети французов.