"Желтые жилеты" ведут экономику к спаду

Рост французской экономики составил в прошлом году всего 1,5 %, сообщил в четверг Национальный институт статистики и экономических исследований (INSEE). По сравнению с 2017 годом это явный спад: тогда рост составил 2,3 %.

Как пояснил министр экономики страны Брюно Ле Мэр, только в минувшем квартале рост экономики сократился на 0,2 %. Виной тому - движение "желтых жилетов". "Акции протеста никуда не ведут, - пояснил министр, - а обходятся очень дорого".

В субботу Францию в 16-й раз ожидают массовые манифестации протеста: владельцы магазинов, баров и ресторанов в местах их проведения закрывают заведения, готовясь в очередной раз подсчитывать убытки.

В прошлую субботу на улицы Французской республики вышли 46 000 человек, в Париже их было 5 800.