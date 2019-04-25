Лондондерри: нельзя сжигать мосты

Лондондерри в Северной Ирландии видел трагедию Кровавого воскресенья, когда 30 января 1972 года британские войска расстреляли участников мирного марша за граждаские права. 13 человек погибли, в том числе шестеро несовершеннолетних и один священник.

Город и по сей день разделен рекой на католическую республиканскую и протестантскую юнионистскую части. Но после подписания мирного соглашения Страстной пятницы в 1998 году было наведено немало настоящих и виртуальных мостов для объединения двух общин.

Кадры, снятые камерой видеонаблюдения, свидетельствуют о том, что эти мосты вновь оказались под угрозой разрушения после того, как в минувший четверг была убита молодая женщина.

"Лайра Макки была 29-летней блестящей журналисткой, - рассказывает корреспондент Euronews Винсент Макавини. - Она жила здесь, на этой улице в Лондондерри, и на прошлой неделе выполняла свою работу, освещая протесты, связанные с годовщиной Пасхального восстания. В Лондондерри она переехала недавно, к своей подруге Саре. Через неделю они собирались отправиться в Нью-Йорк, где Лайра хотела сделать Саре предложение. Но она не дожила до этого дня. Здесь закончилась её жизнь. Лайра была застрелена членом новой ИРА".

Общественные и политические лидеры как республиканцев, так и юнионистов осудили это убийство. Высказалась и подруга Лайры Сара Каннинг:

"Все наши надежды и мечты, весь её удивительный потенциал, были уничтожены одним варварским актом".

Близкая подруга Сары Джули, помогавшая в организации похорон, поделилась с нами воспоминаниями о Лайре:

"Она обладала обострённым чувством справедливости и выступала в её защиту. Она очень чутко относилась к проблеме бездомных, к проблемам ЛГБТ сообщества, она была блестяще одарённым, прекрасным человеком, никого не могла ударить, ничего не могла отнять".

В поисках ответов на вопрос, что могло спровоцировать нападение, одни говорят о "брексите", другие - о развале правящей коалиции и досрочных выборах в Ассамблею Северной Ирландии два года тому назад.

"Сейчас в Северной Ирландии образовался политический вакуум, который необходимо заполнить, потому что политический вакуум может привести к реальной эскалации, - говорит лидер Социал-демократической и лейбористской партии Колам Иствуд. - И именно поэтому наши политики (я написал им всем), а также премьер-министр Ирландии Лео Варадкар должны сейчас объединиться. Народ полон решимости избавиться от этих людей, и мы не позволим им тащить нас назад в прошлое".

Но есть и те, кто, как журналист Имон Макканн, который знал Лиру, считают, что причина кроется в неспособности политиков обеспечить обещанное светлое экономическое будущее:

"Если вы пройдётесь по этим кварталам, то увидите на стенах изображения вооружённых людей, - говорит Макканн. - Получается, что наша молодёжь постоянно видит перед глазами эти изображения, знает в лицо славных героев прошлого. И вот если вам 14, 15 или 16 лет, и у вас безрадостная жизнь и очень мало надежд, что она изменится к лучшему, то эта идея - стать членом Новой ИРА или как там она себя называет - запросто может прийти в голову, показаться очень заманчивой, тем более, если она так преподносится".

Чтобы избежать новой эскалации, в Лондондерри обещают сделать всё, чтобы имя Лайры, дело, за котрое она боролась и её трагическая смерть не были забыты.