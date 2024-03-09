Ирландское правительство признало поражение в референдуме по вопросам семьи и гендерного равенства

By euronews

Граждане Ирландии не поддержали поправки в Конституцию страны, касающиеся положения о браке и обязанностях женщины в семье. Премьер Лео Варадкар, который активно агитировал изменить "устаревшие" формулировки, признал поражение.

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Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар признал поражение на референдуме по двум поправкам в Конституцию страны, касающихся положений о браке и обязанностях женщины в семье.

Официальные итоги голосования будут озвучены позже, однако Варадкар уже заявил, что поправки были отклонены "убедительно" и при "достойной" явке.

При этом все крупные ирландские партии агитировали своих избирателей проголосовать "да" по обоим пунктам референдума.

"Нашей обязанностью было убедить большинство проголосовать "за", но мы, к сожалению, не смогли этого сделать", - добавил Варадкар.

Первый пункт референдума предлогал расширить конституционное определение семьи: с ячейки, основанной на браке, на союз, который зиждется на "прочных отношениях" пар, в том числе однополых.

Второй предлагал изменить положение закона о роли женщины в доме на гендерно нейтральную статью, признающую заботу, оказываемую членами семьи друг другу.

Критики утверждали, что формулировки изменений были плохо продуманы, и этот аргумент, похоже, набрал силу в последние дни кампании. Многие избиратели заявили, что их смутили вопросы, другие выразили опасения, что изменения приведут к непредвиденным последствиям.