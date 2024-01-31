Парламент Северной Ирландии может возобновить работу

By Кен Мюррей

Британское правительство намерено внести поправки в законы для возвращения регионального парламента Стормонта в Белфаст

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Парламент Северной Ирландии может возобновить свою деятельность уже в эту субботу после того, как Лондон согласился на уступки по торговым соглашениям после "брексита". Через два года после выхода из ассамблеи пробританская Демократическая юнионистская партия (DUP) согласилась вернуться после того, как ее заверили, что между Северной Ирландией и остальной частью Великобритании не будет торговой границы.

При этом налицо и некоторое изменение позиции юнионистов, согласившихся войти в парламент в то время как региональное правительство впервые возглавит ирландская националистка Мишель О'Нил из Шинн Фейн.

Доктор Брайан Фини, политический обозреватель:

"Впервые в истории Шинн Фейн выступает как националистическая партия, крупнейшая партия в Северной Ирландии, и это является большим шоком для профсоюзных активистов, в том числе для многих членов DUP".

Назначение католички Мишель О'Нил на должность первого министра дает ирландскому национализму в Ольстере доминирующее политическое положение.

На улицах Белфаста приветствовалось предложение о возобновлении работы парламента:

"Я думаю, что она [Мишель О'Нил) будет очень способной, но нам нужно, чтобы все наши политики работали на нас".

"Сейчас мы видим больше католиков, чем протестантов, этот сдвиг произошел, это может означать, что первым министром будет националист, а это может означать, что через 10 или 15 лет у нас и референдум будет, как это было в Шотландии".

Однако некоторые британские профсоюзные активисты говорят, что Мишель О'Нил и Шинн Фейн таким образом вознаграждены за то, что согласились сесть за стол переговоров:

Джим Аллистер, профсоюзная политическая партия №Традиционный голос юнионистов"

"В морали Северной Ирландии это ужасающий сдвиг, потому что [Мишель О'Нил) — женщина, которая говорит нам, что не существует альтернативы массовым убийствам, нет альтернативы сжиганию людей в отелях, нет альтернативы зверствам, подобным теракту в Эннискиллену в День памяти, как в Кингсмиллсе, где протестантов вывели из автобуса и казнили за то, что они были протестантами".

Кен Мюррей, Euronews:

"Будущее парламента Стормонта здесь, в Белфасте, теперь зависит от Брюсселя и Лондона, которые должны внести соответствующие поправки в Виндзорский рамочный документ. Поскольку член Шинн Фейн впервые в своей истории займет место первого министра, ожидается, что призывы к объединению с Ирландией через референдум в ближайшие годы станут еще громче".