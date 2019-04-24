Ардерн и Макрон: "Нет" терроризму в соцсетях!

Веллингтон и Париж будут совместно бороться с распространением терроризма и экстремизма в Интернете. Премьер-министр Новой Зеландии Джансинда Ардерн заявила в среду, что ещё во время визита во Францию 2 апреля договорились с президентом Эммануэлем Макроном стать сопредседателями встречи 15 мая, посвящённой этой проблеме.

Инициатива, названная "Крайстчерчский призыв" нацелена на то, чтобы убедить руководителей технологических компаний безоговорочно устранять террористический и экстремистский контент из соцсетей.

Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии:

"Наш план состоит в том, чтобы попытаться объединить для решения этой проблемы правительства и технологические компании. Конечно, мы должны и дальше придерживаться принципов свободного, открытого и безопасного Интернета. Свобода выражения не должна быть затронута, речь идёт о предотвращении пропаганды насилия, экстремизма и терроризма в Интернете. Не думаю, что кто-либо будет утверждать, что 15 марта террорист имел право на прямую трансляцию убийства 50 человек, и именно на этом призыве и делается особый акцент".

28-летний Брентон Таррант, обвиняемый в убийстве 50 человек в двух мечетях новозеландского Крайстчерча, транслировал нападение в прямом эфире Facebook, установив на свой шлем камеру. Шокирующее 17-минутное видео было многократно скопировано и просмотрено, прежде чем его сняли.

Facebook Inc, крупнейшая в мире социальная сеть, у которой 2,7 млрд пользователей, подверглась после этого критике за то, что недостаточно борется с экстремизмом и не смогла предотвратить попадания таких кадров в широкий доступ.

Ардерн и Макрон считают крайне важным, чтобы такие платформы, как Facebook, не превращались в орудие терроризма, а стали частью глобального решения для борьбы с ним.