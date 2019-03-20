Новая Зеландия хоронит погибших

Первые похороны погибших при стрельбе в Новой Зеландии прошли в среду. Всего жертвами нападений на две мечети города Крайстчерч стали в прошлую пятницу 50 человек. До сих пор не все убитые опознаны, поэтому не могут быть переданы родственникам, что вызывает их недовольство, поскольку, согласно исламской традиции, тела должны быть преданы земле в течение суток.

При этом, по словам премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, делается всё возможное, чтобы ускорить процедуру идентификации, в которой заняты около 120 человек – врачи, прозекторы и полицейские: «Мне сообщили, что ещё 30 тел погибших вскоре будут переданы их семьям. Но мне также известно, что вся процедура была крайне трудной и мучительной с точки зрения родственников. При этом я видела тех, кто участвует в этом процессе и могу заявить, что эти люди трудятся исключительно усердно».

По всей стране, отдавая дань памяти погибшим, местные жители исполнили хаку – ритуальный танец новозеландских маори. Вблизи одной из ставших местом нападения мечетей, по-прежнему закрытой в связи со следственными мероприятиями, собрались местные школьники. В эту пятницу, спустя неделю после трагедии, во всей Новой Зеландии будет объявления минута молчания в память о погибших.